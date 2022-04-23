Giyotin ne demek, TDK'ya göre Giyotin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Giyotin ne demek? Giyotin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi giyotin kelimesi. Peki giyotin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre giyotin nedir, giyotin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GİYOTİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Giyotin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Giyotin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre giyotin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fransa'da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmek için kullanılan araç

- Basımevi vb. yerlerde kâğıtları kesmek için kullanılan araç

