Gizem Şahin, Miss Freedom of The World güzeli seçildi

Miss Freedom of The World 2019 bu sene Kosova'da yapıldı. 14 gün süren kampın ardından güzeller Miss Freedom of The World güzeli seçildi. Gizem Şahin

JÜRİDEN TAM NOT ALDI

Final gecesinde de büyük beğeni kazanan "Yerli Kim Kardashian" olarak da bilinen Türk güzeli Gizem Şahin "Miss Freedom of The World 2019" ün jürisinden de tam not aldı ve yarışmanın birincisi ilan edildi.

ELİNDEKİ TÜRK BAYRAĞINI HİÇ BIRAKMADI

Kosava'da14 gün süren kamp boyunca çeşitli aktivitelere katılan Gizem Şahin, diğer finalistler ile birlikte Kosava'nın milli karnaval yürüyüşüne de katıldı. Yürüyüş boyunca elindeki bayrağı hiç bırakmayan Türk güzeline Kosavalılar büyük ilgi gösterdi.

YETENEKLERİYLE BÜYÜLEDİ

Kosava'da TV programlarına da katılan Gizem Şahin, yetenekleriyle geceye damga vurdu. Programlarda şarkıcılık tarafını da gösteren güzele Kosovalı şarkıcılar da ilgi gösterdi.

"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"

Gizem Şahin'in yarışmada giydiği kıyafetlerin seçimini modacı Emel Yıldırım yaptı. Gizem Şahin, "Kosava'da on dört gün süren kamp boyunca çok sayıda Türkçe bilen kişiyle karşılaştım. Bana çok destek oldular ve sahip çıktılar. Kendimi evimde gibi hissettim" dedi.

GİZEM ŞAHİN KİMDİR?

Miss Freedom Of The World 2019 güzeli seçilen Gizem Şahin, 1991 Eskişehir doğumludur. Gizem Şahin hakkında fazla bir bilgi yoktur. Biyografisi hakkında detaylara ulaştıkça sitemizde güncellenecektir.

Gizem Şahin'in Instagram adresi: officialgizemsahin