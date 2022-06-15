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Gizli Saklı Naz kimdir? Sinem Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

FOX'un yeni dizisi Gizli Saklı'da Naz karakterine hayat veren güzel oyuncu Sinem Ünsal merak konusu oldu. Peki Gizli Saklı Naz kimdir? Sinem Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı? İşte detaylar...

Gizli Saklı Naz kimdir? Sinem Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

FOX TV ekranlarında çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya başlayan yeni dizi Gizli Saklı'da Naz karakterine hayat veren oyuncu merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Gizli Saklı Naz kimdir? Sinem Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?' sorularının yanıtına yer verdik...

Gizli Saklı Naz kimdir? Sinem Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

GİZLİ SAKLI NAZ KİMDİR? SİNEM ÜNSAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? SEVGİLİSİ VAR MI?

21 Haziran 1993 tarihinde doğan Sinem Ünsal üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.
2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı. 

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Gizli Saklı Naz kimdir? Sinem Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. 2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

Güzel oyuncu 2019 yılından beri Kıvanç Kılıç ile ilişki yaşıyor...

Gizli Saklı Naz kimdir? Sinem Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Diziler

Gizli Saklı / Naz/ 2022
Elbet Bir Gün / Gizem Kılıçlı /2021
Mucize Doktor / Nazlı Gülengül / 2019-2021
Kızım / Sevgi Günay / 2018-2019
Siyah Beyaz Aşk / Gülsüm Aslan / 2017-2018
Çoban Yıldızı / Güneş / 2016 - 2017

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi / 2019
Aydınlıkevler / BKM / 2022

Gizli Saklı Naz kimdir? Sinem Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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