FOX TV ekranlarında çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya başlayan yeni dizi Gizli Saklı'da Naz karakterine hayat veren oyuncu merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Gizli Saklı Naz kimdir? Sinem Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?' sorularının yanıtına yer verdik...

GİZLİ SAKLI NAZ KİMDİR? SİNEM ÜNSAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? SEVGİLİSİ VAR MI?

21 Haziran 1993 tarihinde doğan Sinem Ünsal üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.

2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.



2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. 2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

Güzel oyuncu 2019 yılından beri Kıvanç Kılıç ile ilişki yaşıyor...

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Diziler

Gizli Saklı / Naz/ 2022

Elbet Bir Gün / Gizem Kılıçlı /2021

Mucize Doktor / Nazlı Gülengül / 2019-2021

Kızım / Sevgi Günay / 2018-2019

Siyah Beyaz Aşk / Gülsüm Aslan / 2017-2018

Çoban Yıldızı / Güneş / 2016 - 2017

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi / 2019

Aydınlıkevler / BKM / 2022