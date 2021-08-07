Gizlice evlenen Görkem Sevindik'ten müjdeli haber, baba oluyor!

Söz dizisinde Keşanlı karakterine hayat vererek kariyerinde zirve yaşayan Görkem Sevindik, son olarak "Kahraman Babam" dizisinde başrol oynamıştı. Dizilerinde gösterdiği başarıdan ötürü izleyici tarafından sevilen Sevindik, geçen sene sürpriz bir şekilde sevgilisi Kübra Siyahdemir ile gizlice nikah masasına oturmuştu. Evlilikleri devam eden çift şu günlerde anne baba olmaya hazırlanıyor.

GÖRKEM SEVİNDİK BABA OLUYOR!

Nikah kıyılmasının ardından çifte heyecan yaşatacak bir haber daha Sevindik'e müjdelendi! Birsen Altuntaş'ın haberine göre; her fırsatta kameralardan kaçan ve ilişkileri hakkında bilgi vermeyen çift, anne baba olmak için gün sayıyor!