Glasyolog ne demek, TDK'ya göre Glasyolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Glasyolog ne demek? Glasyolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi glasyolog kelimesi. Peki glasyolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre glasyolog nedir, glasyolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GLASYOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Glasyolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Glasyolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre glasyolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buzul bilimci

