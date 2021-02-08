Galatasaray Spor Kulübü duyurdu! Bir futbolcu koronaya yakalandı

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada bir futbolcunun koronavirüse yakalandsığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır"