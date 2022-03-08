Glayöl ne demek, TDK'ya göre Glayöl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Glayöl ne demek? Glayöl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi glayöl kelimesi. Peki glayöl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre glayöl nedir, glayöl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GLAYÖL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Glayöl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Glayöl kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre glayöl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuzgunkılıcı

