Gleb Geykin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Geykin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Geykin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gleb Geykin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gleb Geykin 3 Haziran 2000 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гейкин Глеб Артурович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gleb Geykin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUTHENTIC.FOOTBALL yapmaktadır. Gleb Geykin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gleb Geykin'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gleb Geykin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gleb Geykin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gleb Geykin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gleb Geykin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ural II

1 Temmuz 2019 yılında Ural 2

Gleb Geykin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gleb Geykin şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

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