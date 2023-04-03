Gleb Glazyrin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Glazyrin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Glazyrin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gleb Glazyrin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gleb Glazyrin 29 Mayıs 2004 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Глазырин Глеб Андреевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gleb Glazyrin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gleb Glazyrin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gleb Glazyrin'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gleb Glazyrin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gleb Glazyrin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akademia Rostov
1 Temmuz 2022 yılında Rostov II
Gleb Glazyrin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gleb Glazyrin şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.
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