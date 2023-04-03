Gleb Rodionov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Rodionov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Rodionov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gleb Rodionov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gleb Rodionov 8 Ocak 2000 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Родионов Глеб Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gleb Rodionov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gleb Rodionov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Gleb Rodionov'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gleb Rodionov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gleb Rodionov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gleb Rodionov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gleb Rodionov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Loko Moskau II

15 Temmuz 2019 yılında Strogino

7 Eylül 2021 yılında Khimki 2

Gleb Rodionov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gleb Rodionov şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

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