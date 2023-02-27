Glen Habimana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glen Habimana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glen Habimana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glen Habimana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glen Habimana 13 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Ruanda,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glen Habimana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Glen Habimana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Glen Habimana'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Glen Habimana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glen Habimana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Glen Habimana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glen Habimana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2022 yılında U. Fürstenwalde

2 Ağustos 2022 yılında Vict. Rosport

Glen Habimana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glen Habimana şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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