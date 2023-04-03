Glenn Younousse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glenn Younousse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glenn Younousse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Glenn Younousse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Glenn Younousse 17 Temmuz 2004 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Komorlar,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Glenn Younousse Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NBS Group yapmaktadır. Glenn Younousse, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Glenn Younousse'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Glenn Younousse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Glenn Younousse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux B
Glenn Younousse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Glenn Younousse şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Girondins Bordeaux
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