Gliserin ne demek, TDK'ya göre Gliserin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gliserin ne demek? Gliserin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gliserin kelimesi. Peki gliserin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gliserin nedir, gliserin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GLİSERİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gliserin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gliserin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gliserin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yağlı maddelerden, sabunlaştırma yoluyla çıkarılan, renksiz, tatlı şurup kıvamındaki sıvı (CH2 OH-CHOH-CH2 OH)

