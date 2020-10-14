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  3. GMG Kastamonuspor'da 5 kişinin testi pozitif çıktı!

GMG Kastamonuspor'da 5 kişinin testi pozitif çıktı!

GMG Kastamonuspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. 2. Lig'de mücadele eden Kastamonu ekibinde, teknik heyetten bir kişi, bir futbolcu ve 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

GMG Kastamonuspor'da 5 kişinin testi pozitif çıktı!

Kastamonuspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor ile bugün oynanacak maç öncesi teknik heyet, futbolcu ve personele Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan test sonucu teknik heyetimizden 1, sporcularımızdan 1 ve personelimizden 3 kişinin testi pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 5 kişinin tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup gerekli önlemler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Kastamonuspor, bugün saat 15.00'de Pendikspor'u evinde ağırlayacak. 2. Lig'de 2 puanla 19. sırada bulunan Kastamonu ekibi, Pendikspor maçını kayıpsız geçerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Pendikspor ise ligde 3 puanla 14. sırada yer alıyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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