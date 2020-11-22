Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bugün yapılan ortaöğretim oturumunda, Göbeklitepe nerede? Sorusu soruldu. Sınavın ardından sorunun cevabını araştıran öğrenciler, arama motorlarında 'Göbeklitepe nerede?' başlığıyla araştırmalar yapıyor. Tüm detaylarını verdiğimiz sorunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Göbeklitepe nerede? Nasıl gidilir? İşte detaylar...

GÖBEKLİTEPE NEREDE?

Medeniyetin başladığı yer olarak bilinen Göbeklitepe Şanlıurfa'dadır. Göbeklitepe veya Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarla örülmüş olmasıdır.