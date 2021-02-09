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Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki tarlada bulunduktan sonra gizemli şekilde kaybolan monolitin sırrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün "Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı açıklama esnasında çözüldü.

Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü

5 Şubat'ta Şanlıurfa'nın kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarındaki Örencik Mahallesi'ndeki tarlada metal blok bulunmuştu. 

Yaklaşık olarak 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde olduğu görülen metal blok merak konusu olmuştu.

Üstünde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesi bulunan monolitin kim veya kimler tarafından hangi amaçla dikildiği tespit edilememişti.

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Yöre halkının dışında yabancı basında da geniş yankı bulan metal bloğun bugün sabah saatlerinde yerinde olmaması dikkat çekti.

MONOLİT, TÜRKİYE'NİN MİLLİ UZAY PROGRAMI'NIN TANITIMININ BİR PARÇASI

Metal blokun, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın tanıtıldığı toplantı sırasında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bu günlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak, Ay'ı gör." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın kürsüden bu ifadeleri kullandığı sırada Göbeklitepe'de gizemi çözülemeyen monolitin görüntüsü ile, sloganın sosyal medyada kullanımına yönelik "Gökyüzüne Bak, Ay'ı Gör" etiketi, arkadaki dev ekrana yansıtıldı.

Programa katılanlardan büyük alkış alan bu sözlerin ardından Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamındaki 10 hedefini açıkladı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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