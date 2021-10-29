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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün statüsünde değişiklik!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsü değiştirilerek Göç İdaresi Başkanlığı oldu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün statüsünde değişiklik!

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsü değiştirildi ve Göç İdaresi Başkanlığı oldu.

Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarından oluşacak Başkanlık, göç alanına ilişkin mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütecek.

Başkanlık, Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izleyecek ve koordine edecek. Göç Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütecek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip edecek.

İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE KOORDİNASYON KURULU

İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu, ilgili İçişleri Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanacak. Kurul, insan ticareti suçunu önleme ve bu suçla etkin mücadeleye ilişkin stratejilerin oluşturulması konusunda kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak. Kurulun kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilecek. Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

GÖÇ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Göç alanında bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek, bu gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını incelemek ve bunlara ilişkin raporlama ve yayın faaliyetlerini yürütmek; göç uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak üzere Göç Araştırmaları Merkezi kuruldu.

Göç Araştırmaları Merkezi, göç alanına ilişkin faaliyetler yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve üniversitelerde bulunan göç araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilecek. Göç Araştırmaları Merkezinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

İL VE İLÇE GÖÇ KOORDİNASYON KURULLARI

Gerekli görülen il ve ilçelerde göç koordinasyon kurulları oluşturulabilecek. Koordinasyon kurullarının çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek.

Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, görev alanına giren hizmetleri yürütmek üzere çalışma grupları oluşturulabilecek. Gerekli görülmesi halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalışma gruplarına dahil edilebilecek.

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