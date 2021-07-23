Milyonlarca çalışanın dikkatine! 1 gün bile çalışsanız ihbar tazminat hakkınız varMarmaris'te ayrılığı kabullenemeyen koca dehşet saçtı! Eski eşinin ve çocuklarının yaşadığı evi yaktı!İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 400 havalimanı taksisi bağlandı!Artvin'i sel terketti, kalıntıları kaldı: 430 ev ve iş yerini su bastı, 1 kişi kayıp!Göçmen kaçakçılığı sürüyor! Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı!Balıkesir'de çıkan hortum, plajı birbirine kattı! Şemsiyeler havada uçtu! 3 yaralıOtomobil devi Toyota'da çip krizi! 3 fabrikasını kapatarak araç üretimini askıya aldı!23 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı sinema: Alaaddin TV'de ilk kez ATV'de23 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam FOX'da23 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle Kanal D'de
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Göçmen kaçakçılığı sürüyor! Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı!

Göçmen kaçakçılığı sürüyor! Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı!

Yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 27 kişi, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı sürüyor! Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktası ile kent genelinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent genelinde, şehirler arası otobüs terminali ve sanayi sitesi civarında yapılan kontrollerde, 8'i çocuk 27 Afganistan uyruklu yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı sürüyor! Erzincan'da, yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı!

İşlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Göçmen kaçakçılığı sürüyor! Erzincan'da, yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı!Göçmen kaçakçılığı sürüyor! Erzincan'da, yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı!Göçmen kaçakçılığı sürüyor! Erzincan'da, yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı!Göçmen kaçakçılığı sürüyor! Erzincan'da, yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT