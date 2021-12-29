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God Of War Ragnarok ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Hangi platformlara gelecek, ne kadar olacak?

God Of War serisinin yeni oyunu olan God Of War Ragnarok hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Fanları oyunun ne zaman çıkacağını oldukça merak ediyor. Peki, God Of War Ragnarok ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Hangi platformlara gelecek, ne kadar olacak? İşte detaylar...

God Of War Ragnarok ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Hangi platformlara gelecek, ne kadar olacak?

God Of War serisi Playstation platformunun kullanıcıları arasında  belki de en çok beğenilen oyun serisi. Haliyle oyun meraklıları serinin yeni oyununu büyük bir heyecan içerisinde bekliyor. Oyunun fanlarını çok sevindirecek bir iddia ortaya atıldı. Bir sosyal medya oyun hesabı oyunun çıkacağı tarihi aktardı. Bu bağlamda, God Of War Ragnarok ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Hangi platformlara gelecek, ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

God Of War Ragnarok ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Hangi platformlara gelecek, ne kadar olacak?

GOD OF WAR RAGNAROK NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation Game Size isimli bir Twitter hesabı oyunun çıkış tarihiyle ilgili olarak bilgiler verdi. Paylaşımda oyunun  30 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacağı açıklandı. Hesap kaynak olarak ise PlayStation'un data base'i gösterdi.

God Of War Ragnarok ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Hangi platformlara gelecek, ne kadar olacak?

Büyük sükseli oyunların yıl sonlarına doğru yayınlanması da iddia için acaba dedirtti. Sony tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken iddianın doğru olabileceği dillendiriliyor.

GOD OF WAR RAGNAROK HANGİ PLATFORMLARA GELECEK, NE KADAR OLACAK?

Serinin devam oyunu olan God of War Ragnarök, Santa Monica Studio tarafından PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştiriliyor. 2022 senesinde oyun çıkış yaptığında içerisinde Türkçe dil desteği de bulunacak.

God Of War Ragnarok ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Hangi platformlara gelecek, ne kadar olacak?

Oyunun başlangıçta 2021 senesinde çıkması planlanmış ancak sonrasında ertelenme  yaşanmıştı. Kratos ve oğlu Atreus'un İskandinav macerası bu oyunla beraber son bulacak. 

God Of War Ragnarok ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Hangi platformlara gelecek, ne kadar olacak?

İlk oyun God of War ismiyle çıkmış ve 2018 senesinde sadece PS4 platformunda çıkmıştı. Birkaç ay önce ise oyunun PC platformuna 14 Ocak 2022 tarihinde çıkacağı açıklandı. 

God Of War Ragnarok ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Hangi platformlara gelecek, ne kadar olacak?

God of War Ragnarök oyunun yurtdışında 60$'a satılması bekleniyor. Şu an için Türkiye satış fiyatı belli değil ancak birçok oyunda yapıldığı gibi Türkiye'ye özel satış politikası uygulanabilir.

God Of War Ragnarok ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Hangi platformlara gelecek, ne kadar olacak?

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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