Godfrey Poku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfrey Poku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godfrey Poku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Godfrey Poku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Godfrey Poku 22 Temmuz 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Godfrey Akwasi Poku şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Godfrey Poku Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Godfrey Poku'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Godfrey Poku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Godfrey Poku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ocak 2010 yılında Luton
6 Ocak 2010 yılında St. Albans City
1 Mayıs 2010 yılında Luton
26 Ağustos 2011 yılında Southport
7 Ocak 2012 yılında Luton
1 Temmuz 2012 yılında Mansfield Town
31 Ağustos 2012 yılında Southport
31 Mayıs 2013 yılında Mansfield Town
3 Ocak 2014 yılında Alfreton
31 Mayıs 2014 yılında Mansfield Town
1 Ağustos 2014 yılında Telford Utd
1 Temmuz 2015 yılında Woking
10 Kasım 2015 yılında Havant & Water.
10 Aralık 2015 yılında Woking
1 Temmuz 2016 yılında Oxford City
1 Temmuz 2018 yılında Wealdstone
1 Temmuz 2019 yılında Woking
3 Ağustos 2020 yılında Havant & Water.
1 Temmuz 2022 yılında Hemel
Godfrey Poku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Godfrey Poku şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.