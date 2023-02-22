Godfrey Utim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfrey Utim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godfrey Utim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godfrey Utim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godfrey Utim 25 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godfrey Utim Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Godfrey Utim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Godfrey Utim'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godfrey Utim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godfrey Utim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Godfrey Utim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godfrey Utim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2022 yılında Akwa United

31 Mart 2022 yılında Lobi Stars

Godfrey Utim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godfrey Utim şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.