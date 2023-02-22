Godspower Samson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godspower Samson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Godspower Samson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Godspower Samson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.