Godspower Samson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godspower Samson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godspower Samson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Godspower Samson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Godspower Samson 17 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Godspower Samson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Godspower Samson'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Godspower Samson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Godspower Samson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Godspower Samson şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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