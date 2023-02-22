Godwin İnamoto Effiong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin İnamoto Effiong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Godwin İnamoto Effiong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Godwin İnamoto Effiong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.