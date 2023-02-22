Godwin İnamoto Effiong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin İnamoto Effiong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godwin İnamoto Effiong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Godwin İnamoto Effiong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Godwin İnamoto Effiong 19 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Godwin İnamoto Effiong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Godwin İnamoto Effiong, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Godwin İnamoto Effiong'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Godwin İnamoto Effiong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Godwin İnamoto Effiong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Starlets FC
1 Temmuz 2019 yılında Dakkada FC
Godwin İnamoto Effiong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Godwin İnamoto Effiong şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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