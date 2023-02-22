Godwin Odibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Odibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godwin Odibo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godwin Odibo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godwin Odibo 15 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godwin Odibo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Godwin Odibo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Godwin Odibo'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godwin Odibo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godwin Odibo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Godwin Odibo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godwin Odibo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Ikorodu CFC

4 Ekim 2022 yılında Remo Stars FC

Godwin Odibo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godwin Odibo şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.