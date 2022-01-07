Göğüslerini sansürlemişti! Sütyensiz hırka modasına uyan Buket Aydın bin pişman! "Kimseye tavsiye etmiyorum"

Ünlü bir markanın, fiyatı 7 bin TL ve 10 bin TL arasında değişen, tek düğmeli hırkayı giymeyen kalmadı. Pek çok ünlü ismin cesaret edip giydiği hırkayı son olarak spiker Buket Aydın giydi. Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle son dönemde gündeme gelen Aydın göğüslerini sansürleyerek paylaşınca sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

"HAREKET EDEMİYORSUN"

Buket Aydında sütyensiz hırka giyme modasına uyup gündem olunca 2. Sayfa canlı yayınına katıldı. Yayına hırkasını gönderen Aydın hırkanın çok rahatsız olduğunu dile getirerek, "2 ay önce aldım, çok beğenerek... Fakat bir türlü giymeye cesaret edemedim. Doğum günü olunca bir giyeyim dedim. Hareket edemiyorsun, dönemiyorsun. Dün zaten yorumları gördüm. Bu sadece poz amaçlı kullanılmalı" dedi.

Bir daha giymeyi düşünmediğini söyleyen Aydın, "Ben sansürleyip paylaştım aslında. Ama ben kimseye tavsiye etmiyorum" diyerek konuya noktayı koydu.