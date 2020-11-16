Gök günlüğü nedir? Gök günlüğü ne işe yarar?

Gök Günlüğü Nedir?

Astrolojide günlük, aylık ve yıllık olmak üzere üç tür harita yorumlama yöntemi vardır. Bu yöntemler adından da anlaşılacağı üzere zamansal faktörler gözetilerek hesaplanır. Günlük gök dizilimi daha çok her gün gazetede okunan burç yorumlarıdır.

Bu tarz yorumlar aslında Ay’ın günlük hareketleri göz önüne alınarak yapılır. Aylık yorumlar, dolunay ve yeniay dönemlerini; yıllık yorumlar ise genel anlamda Ay ve Güneş tutulmaları baz alınarak yapılır. Tüm bu süreçler incelendiğinde esasında gökyüzünün günlüğünün tutulduğu çok bariz biçimde gözükecektir. İşte gök günlüğü olarak da bilinen ephemeris (efemeris) gezegen hareketliliklerinin günlüğünü tutmak demektir.

Gök Günlüğü Ne İşe Yarar?

Her yılın aralık ayının son günlerinde yeni yıl videoları yayınlamak için astrologlar adeta birbiriyle yarışırlar. Takipçileriyle paylaştıkları yıllık ön görümleri, baktıkları yılın efemerisini çıkarmaları sayesinde olur. Yıllık efemerislerde göze çarpan şey, o yıl yaşanacak Ay ve Dolunay tutulmalarıdır. Her senenin altı-yedi aylık evresini etkileyen son derece kuvvetli gezegen görünümü olan tutulmalar hakkında önceden bilgi sahibi olmak hayata yön verme açısından müthiş kolaylıklar getirecektir.

Öte yandan astroloji, o yıl yaşanacak Merkür Retrolarının hangi tarihlerde ve hangi burçlarda olacağını öğrenmek ister. Bu da kuşkusuz retro etkisini azaltıcı hazırlıklar yapmayı sağlayacaktır. Ayrıca günlük ve aylık gök günlükleri düşünüldüğünde kişilerin evlilik, iş değiştirme, çocuk sahibi olma, estetik yaptırma, taşınma gibi önemli konularda nasıl karar vereceklerine yardımcı olmak kolaylaşacaktır. Kişisel kullanımlar haricinde gök günlüğü çıkarmak devletlerin durumlarını ve geleceklerini anlamak adına da kullanılan bir yöntemdir.

Saat Astrolojisi ve Efemerisler

Astrolojinin önemli alanlarından biri saat astrolojisidir. İngilizce adıyla Horary astrology diye de geçen saat astrolojisi, efemerislerin spesifik bir olayı hesaplamak için kullanıldığı bir astroloji alanıdır. Örneğin yurtdışından iş teklifi almış bir kişi, sözleşmeyi ne zaman imzalayacağını, gideceği ülkede hangi şehirde yaşamasının onun için daha avantajlı olacağını öğrenmek istiyorsa saat astrolojinde uzman bir astroloğa gider.

Bu astrolog onun imza atacağı olası tarihler için ayrı ayrı harita çıkarır. Bu haritalar elbette ki gezegenlerin o tarihe göre ilerletimleri sonucu hesaplanır. Yani astrolog burada geleceğin günlüğünü de çıkarmış olur. Evet, bu mümkündür!

Gezegenlerin ve Burçların Anlamları

Aslında çok etmenli olan bu konu öte yandan efemerislerle de oldukça yakın ilişkidedir. Gezegen ve burçların anlamları kültürel ögeleri fazlasıyla taşıyor olsa da medeniyetlerin ve sonra bilim insanlarının bilgi birikimi ile oluşturulmuştur. Medeniyetler ve bilim insanları günümüzde kullandığımız astrolojik bilgiyi hep birbirinin üzerine ekleye ekleye yaratmışlardır.

Bu bilgi ekleme süreci de kuşkusuz, gezegenlerin ve burç takımyıldızlarının hareketlerinin günlük olarak kayıt altına alınmasıyla başlamış ve devam etmiştir. Her çıkarılan günlük gökyüzü tablosu ve haritası her medeniyette daha da gelişmiş bugün kullandığımız öngörü yöntemleri ve burç özellikleri ortaya çıkmıştır.