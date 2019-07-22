Gökçe Akyıldız geçen yıl genç yaşta anne olmuştu. Ünlü isim birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internette araştırılıyor. Peki Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız kaç yaşında anne oldu? Eşi kim? Ayrıntılar haberimizde.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda televizyon kariyerine adım atan Gökçe Akyıldız, ilk olarak "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında görülmüştü. Babası yarışma programında kaybetse de sevimliliğiyle dikkat çeken Gökçe Akyıldız, dizi ve reklamlarda oynamaya başladı.

Sır Kapısı, Çınaraltı, Büyümüşte Küçülmüş, Sahra, Beşinci Boyut, Ezo Gelin ve Büyük Buluşma gibi benzeri yapımlarda yer alan Gökçe Akyıldız ayrıca Parmaklıklar Ardında ve Gazi dizilerinde gösterdiği başarıdan sonra Kollama ve Fatih Harbiye gibi dizilerde oynadı. 2013 yapımı Fatih Harbiye dizisiyle çıkış yakalayan Gökçe Akyıldız, Kırgın Çiçekler dizisindeki Songül karakteriyle büyük bir kitleye ulaştı.

GÖKÇE AKYILDIZ KAÇ YAŞINDA ANNE OLDU? EŞİ KİM?

Gökçw Akyıldız, 2018 yılının temmuz ayında Mustafa Özyurt ile evlendi, aynı sene mart ayında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 26 yaşında anne olan Gökçe Akyıldız, hakkındaki iddialara sosyal medyada sert bir yanıt vermişti.