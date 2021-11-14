Başarıl ıoyuncu Gökçe Akyıldız'ı Daha önce Kırgın Çiçekler dizisi ile adını duyurmuştu. Oynadığı rol ile seyircinin beğenisini kazanan Gökçe Akyıldız, yeni bir dizi ile tekrar ekranlara dönüş yapıyor. Peki, Gökçe Akyıldız kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gökçe Akyıldız el kızı dizisine mi katıldı? Detaylar haberimizde...

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 Ekim 1992 yılında Sinop'ta doğdu. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. Çocukluk döneminde oyunculuğa olan ilgisini belli eden[4] Gökçe Akyıldız'ın ilk reklam filmi bir siyasi parti reklamıdır. 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra STV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerde yer almıştır.[6] 2005 yılında farklı bir çalışma ile Zeynep dizisinde yer almıştır. 2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandırmıştır. Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmiştir.

2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakalamış ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer almıştır. 2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandırmış. Dizi 2014 yılında final yapmıştır. 29 Haziran 2015'te ATV'de yayına geçen ve 12 Mart 2018'de sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırdı. Ayrıca Lipton reklamında oynamıştır.

GÖKÇE AKYILDIZ EL KIZI DİZİSİNE Mİ KATILDI?

Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran Gökçe Akyıldız uzun bir aranın ardından yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Oynadığı rol ile seyircinin beğenisini kazanan Gökçe Akyıldız, Elkızı dizisine şaşırtacak bir karakter ile dahil oldu.