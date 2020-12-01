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Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? İşte Gökçe Bahadır'dan o iddialara yanıt!

Geçtiğimiz günlerde Aslı Enver ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri'nin şimdi de Gökçe Bahadır'a kaptırdığı iddia edildi. Peki Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor?

Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? İşte Gökçe Bahadır'dan o iddialara yanıt!

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri kalbini Gökçe Bahadır'a mı kaptırdı? Bir dönem Aslı Enver ile flört eden Kerem Tunçeri'nin şimdi de Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı iddia edildi. Taraflar sessizliğini korurken Gökçe Bahadır'ın Tunçeri’yle aşk yaşadığı iddiasına menajerlik şirketi yanıt verdi.

Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? İşte Gökçe Bahadır'dan o iddialara yanıt!

İddialara göre Kerem Tunçeri, Aslı Enver'in yakın arkadaşı Gökçe Bahadır’la ilişki yaşamaya başladığı, hatta ikilinin bir AVM’de ev eşyası bakarken görüldüğü öne sürülmüştü.

Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? İşte Gökçe Bahadır'dan o iddialara yanıt!

Dedikodularla ilgili ilk açıklama, ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın menajerlik şirketinden geldi. Açıklamada, “Haber tamamen yalan. Tanışmıyorlar bile" şeklindeydi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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