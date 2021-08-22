40 yaşındaki başarılı oyuncu Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy merak konusu oldu. Gökçe Bahadır'ın eşi kim? Emir Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi sorular aratılmaya başlandı. Biz de haberimizde Emir Ersoy ile ilgili bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

GÖKÇE BAHADIR'IN EŞİ KİM? EMİR ERSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kalipso Kralı lakaplı 2017 yılında vefat eden usta sanatçı Metin Ersoy'un oğlu olan Emir Ersoy Rockuba, Karnaval ve Cuban Portrait isimli üç albüm çalışması gerçekleştirmiştir.

Latin Jazz piyanisti, prodüktör ve aranjör kimliği ile tanınan Emir Ersoy 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Tuğçe Ersoy kız kardeşidir.

Birkaç kuşaktır İstanbul'lu olan Ersoy'un dedesi İstanbul Vefa'da saat tamircisi olarak çalışmış babası ise bir dönem Vefaspor takımında forma giymiştir.

Uzun bir dönem ismi Ayça Varlıer ile sevgili olarak anılan Ersoy geçtiğimiz gün Gökçe Bahadır ile evlendi.