Doğa kendini yenilemeye başladı! Muğla'da yangınların ardından ilk filizler çıktı!3. dozda hangisi daha etkili? Turkovac mi Sinovac mı? O soru cevap buluyorCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi! 5 bin 872 yeni personel alınacak!Acı haberi MSB duyurdu! Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, koronavirüse yenik düştü!ŞOK 22 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu | Okula hazırlık ürünleri indirimli fiyata ŞOK'taŞOK 22 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK'ta haftanın fırsatlarıGökçe Bahadır'ın sevgilisi kim? Emir Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında?Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında?Gökçe Bahadır, Emir Ersoy'la ilgili her şeyi itiraf etti: "Bizi müzik birleştirdi"Boşanmak isteyen eşini öldürmeyi deneyen adam tutuksuz yargılandı, sosyal medyada gündem oldu!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Gökçe Bahadır'ın sevgilisi kim? Emir Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gökçe Bahadır'ın sevgilisi kim? Emir Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı öğrenilen Emir Eroy'un kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Gökçe Bahadır'ın sevgilisi Emir Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

Gökçe Bahadır'ın sevgilisi kim? Emir Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında?

39 yaşında başarılı oyuncu Gökçe Bahadır'ın yeni aşka yelken açtığı Emir Ersoy merak konusu oldu. Gökçe Bahadır'ın sevgilisi kim? Emir Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi sorular aratılmaya başlandı. Biz de haberimizde Emir Ersoy ile ilgili bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

GÖKÇE BAHADIR'IN SEVGİLİSİ KİM? EMİR ERSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kalipso Kralı lakaplı 2017 yılında vefat eden usta sanatçı Metin Ersoy'un oğlu olan Emir Ersoy Rockuba, Karnaval ve Cuban Portrait isimli üç albüm çalışması gerçekleştirmiştir.

Latin Jazz piyanisti, prodüktör ve aranjör kimliği ile tanınan Emir Ersoy 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Tuğçe Ersoy kız kardeşidir.

Birkaç kuşaktır İstanbul'lu olan Ersoy'un dedesi İstanbul Vefa'da saat tamircisi olarak çalışmış babası ise bir dönem Vefaspor takımında forma giymiştir.

Uzun bir dönem ismi Ayça Varlıer ile sevgili olarak anılan Ersoy şimdilerde ise Gökçe Bahadır ile aşk yaşıyor.

Gökçe Bahadır'ın sevgilisi kim? Emir Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT