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  3. Gökçeada ilçesinde Yıldız Koy yakınlarında akşam saatlerinde mera alanında yangın çıktı

Gökçeada ilçesinde Yıldız Koy yakınlarında akşam saatlerinde mera alanında yangın çıktı

Gökçeada'da mera yangını TÜRKİYE'nin en büyük adası ünvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Yıldız Koy yakınlarında akşam saatlerinde mera alanında yangın çıktı.

Gökçeada ilçesinde Yıldız Koy yakınlarında akşam saatlerinde mera alanında yangın çıktı

Gökçeada'da mera yangını TÜRKİYE'nin en büyük adası ünvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Yıldız Koy yakınlarında akşam saatlerinde mera alanında yangın çıktı. Kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahale ediliyor.



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