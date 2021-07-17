Gökçeada ve Bozcaada'da yer kalmadı! Yüzde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı

Pazartesi günü başlayacak Kurban Bayramı'nın için insanlar tatil bölgelerine akın etti. Uzun süren eve kapanma döneminden sonra bayram tatiliyle kafat dağıtmak isteyen vatandaş tatil beldelerini hıncahınç dldurdu. Bayram öncesi her iki adada da rezervasyonların tümü yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.

GÜNLER ÖNCESİNDEN GELENLER OLDU

Henüz bayramın başlamasına süre varken günler öncesinden adalara gelen vatandaşlar bayram tatiline erken başlarken sıcak havada denize girmek isteyen yüzlerce kişi de plajlara akın etti.

"BU KONUDA OLDUKÇA DENEYİMLİYİZ"

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, yaptığı açıklamada bayrama günler öncesinden hazırlandıklarını ifade etti.

Yerel yönetim olarak adaya gelecek konukların her bayram olduğu gibi kaliteli bir tatil yaşamaları için tüm önlemleri aldıklarına işaret eden Çetin, "Bizler bu konuda oldukça deneyimliyiz. Bayram süresince belediye ekiplerimiz yaşanabilecek sıkıntılara karşı görev başında olacak. Konuklarımız sorunsuz bir tatil yapıp, bu zamanı iyi değerlendirsinler diye turizmcilerle birlikte istişare halindeyiz. Gökçeada her zaman olduğu gibi insanların mutlu olarak ayrılacağı ve tekrar tercih edecekleri bir merkez olacaktır." dedi.

"REZERVASYONUSZ GELEREK MAĞDUR OLMAYIN"

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bozcaada'nın her bayram bu şekilde yoğun olduğunu ifade eden Yavuz: "Kurban Bayramı öncesinde de otel ve diğer konaklama tesislerindeki doluluk oranlarımız belli oldu. Şu anda tüm rezervasyonlarımız yüzde 100 seviyesinde. Tesislerimiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlamış durumdalar. Tabi, buraya gelmek isteyenlere çağrımız rezervasyonsuz gelmemeleri olacaktır. Konuklarımızın mağdur olmalarını istemiyoruz. Bozcaada'yı tercih edecek misafirlerimiz gelmeden önce planlama yapıp rezervasyon yaptırmayı tercih ederlerse çok güzel bir tatil yapacaklardır." ifadelerini kullandı.

"HAZIRLIKLARIMIZ BİTTİ"

Bozcaada'da Otel ve restoran işletmecisi olan Oya Terzioğlu da:

"Bozcaada'mız turizm destinasyonları açısından aşırı talep gören bir merkez. Hal böyle olunca bayram ve tatil dönemlerinde de tercih yine burası oluyor. Burada bozulmamış bir doğa, temiz plajlar, üzüm bağları, en güzel yemeklerin sunulduğu restoranlar mevcut. İnsanlar burayı bu nedenlerle tercih ediyorlar. Kurban Bayramı için rezervasyonlarımız tamamlandı. Tesislerimiz yüzde 100 oranına ulaştı. Tüm misafirlerimizin sorunsuz bir bayram tatili geçirmeleri için hazırlıklarımız bitti, şu anda onları bekliyoruz." diye konuştu.