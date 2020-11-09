Gökhan Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökhan Alkan, Nesrin Cevadzade ile sevgili mi?

GÖKHAN ALKAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1.88 boyunda, 85 kilo ve yay burcudur. Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Üniversite yıllarında tiyatro ve müzik üzerine çalışmalar yaptı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosunda birçok oyunda rol aldı ve Türkiye turnelerine çıktı.

“Defnenin Bir Mevsimi” sinema filmi ve TRT Televizyon filmleri projesi kapsamında "Makas" adlı filmde başrol oyuncusu olarak çalıştı.

“Defnenin Bir Mevsimi" birçok festivalde ödülle taçlandırıldı ve son olarak 9. Montreal Türk Filmleri Şenliği’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.

"Muhteşem Yüzyıl” dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Show TV’de yayınlanan “Her şey Yolunda Merkez” dizisinde "Cem Karabey” karakterini canlandırdı.

“Gurbette Aşk” dizisinde başrol oyuncusu oldu.

"Kocamın Ailesi” adlı dizide oynadığı başrol ‘’ Tarık ‘’ karakteriyle çok sevildi.

“Seviyor Sevmiyor” adlı dizide canlandırdığı “Yiğit Balcı” karakteriyle başarısını kenetledi ve 2016 yılında Güney Kore’nin en prestijli ödülü olan APAN ( Asia Pasific Actors Network ) Drama Ödül töreninde Asya Pasifik özel ödülünün sahibi oldu.

Şan eğitimi alıyor. Düz yazı, şiir ve güfte çalışmaları yapıyor, disiplinli yaşamayı tercih eden genç oyuncu, düzenli spor yapıyor ve sağlıklı besleniyor. Türkiye’yi ve Dünya’yı gezmekten, farklı kültürleri tanımaktan zevk alıp, bu şekilde ruhsal olarak beslenmeyi seviyor.

NESRİN CEVADZADE İLE SEVGİLİ Mİ?

Aynı fotoğrafı yakışıklı oyuncu da siyah beyaz olarak ve kalp emojisi ile paylaşınca ikilinin takipçileri 'Havada aşk kokusu var' yorumlarında bulundu.

İşte yeni aşıkların ilk karesi;