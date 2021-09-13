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Gökhan Alkan - Nesrin Cevadzade ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade neden ayrıldı?

Bir süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan gözde çift Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade'nin ayrıldıkları konuşuluyor. Peki Gökhan Alkan - Nesrin Cevadzade ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

Gökhan Alkan - Nesrin Cevadzade ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade neden ayrıldı?

Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Alkan'ın sevgilisi Nesrin Cevadzade'ye evlilik teklif ettiği haberlerinin çıkmasıyla herkes düğün tarihi beklerken çiftten üzen haber geldi. Gözde aşıkların ayrıldıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Biz de bunun üzerine Gökhan Alkan - Nesrin Cevadzade ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade neden ayrıldı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GÖKHAN ALKAN - NESRİN CEVADZADE AYRIL MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Alkan Datça'da düzenledikleri aile yemeğinde sevgilisi Cevadzade'ye sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etti. Cavadzade, yakışıklı oyuncuya “Evet” diyerek evlilik yolunda ilk adımı attıkları haberleriyle sevenlerini sevindirmişlerdi. Parmağındaki tektaşla dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade de nişan haberini doğrulamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz hafta Ay Yapım’ın Üç Kuruş dizisiyle anlaşan Nesrin Cavadzade’nin moralinin bozuk olduğu söyleniyor.

Ortaya atılan iddiaya göre Kalp Yarası dizisinin çekimleri nedeniyle Antakya’da olan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldı.

Gökhan Alkan - Nesrin Cevadzade ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade neden ayrıldı?

GÖKHAN ALKAN VE NESRİN CEVADZADE NEDEN AYRILDI?

Ayrılık iddiaları ortalıkta yayılmaya başlasa da ikilinin arasında çıkan kavganın nedeni henüz bilinmiyor. Bu haberlerin ardından iki ismin nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.

Gökhan Alkan - Nesrin Cevadzade ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade neden ayrıldı?

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