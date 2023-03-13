Gökhan Çıra Konya'da protesto edilen eski eşi Selin Ciğerci'ye destek verdi! "Yapılan şerefsizliktir" dedi!

Konya'da kendi adını verdiği güzellik merkezinin açılışına giden Selin Ciğerci bir grup Konyalı vatandaşlar tarafından "Konya'dan defol" sloganlarıyla protesto edildi. Selin Ciğerci'nin eski eşi ise yaşananlara sessiz kalmayarak eski eşinin yanında durdu. "Yapılan şerefsizliktir" diyerek tepki gösterdi.

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Gökhan Çıra Konya'da protesto edilen eski eşi Selin Ciğerci'ye destek verdi! "Yapılan şerefsizliktir" dedi!

Kendi adını verdiği birçok güzellik merkezi bulunan 38 yaşındaki Selin Ciğerci açılışını yapmak üzere gittiği Konya'da vatandaşların yoğun tepkisine maruz kaldı. Ciğerci'yi protesto eden bir grup vatandaş ise" Konya'dan defol!" diyerek slogan attı. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtırken Selin Ciğerci'yi güvenli bir alana aldı.

ESKİ EŞİ DESTEK VERDİ

Selin Beauty adında markası bulunan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin yaşadığı olaylar sonrasında sosyal medya hesabından üzüntüsünü belirtti. Tuzlaspor eski futbolcusu ve Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'da yaşanan olaylara kayıtsız kalmayarak Selin Ciğerci'ye destek verdi. Gökhan Çıra Konya'da protesto edilen eski eşi Selin Ciğerci'ye destek verdi! "Yapılan şerefsizliktir" dedi!

"TEK DİYECEĞİM YAZIKLAR OLSUN"

Gökhan Çıra sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyi hiç kimsenin, hiçbir şehrin ne bu sözleri söylemeye hakkı nede de bu denli hareketler yapmaya hakkı vardır. Bu yapılan tamamen karaktersizlik ve şerefsizliktir. Bunu savunan da benim gözde bizim gözümüzde aynı olmak zorundadır. O şehrin insanları oradan ekmek yiyecek bunu düşünmeden gerçi düşünmeye akılları olsa böyle bir şey yapmaz, yapamazlar. Tek diyeceğim yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra Konya'da protesto edilen eski eşi Selin Ciğerci'ye destek verdi! "Yapılan şerefsizliktir" dedi!

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