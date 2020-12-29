Gökhan Doğanay kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı, Müzisyen Gökhan Doğanay bugün Demet ve Ailişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Peki Gökhan Doğanay kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

GÖKHAN DOĞANAY KİMDİR?

Müzisyen, Türk Halk Müziği ses sanatçısı, besteci. 1987 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da dünyaya geldi. Aslen Tuncelili bir müzisyen ailedendir. Büyük ozanlarından olan Hüseyin Doğanay'ın torunu, usta ses sanatçısı Seyfi Doğanay'ın yeğeni, Uygar Doğanay‘ın ise kuzenidir.

Canın Sağolsun adlı ilk albümü ile müzik piyasasındaki yerini alan sanatçı albüm öncesinde de ciddi bir kitleye sahip olmuş besteci kimliği ile ön plana çıkmayı başarmıştır.

Gökhan Doğanay, evli ve bir çocuk babasıdır. Sıklıkla çocuğu Poyraz ile fotoğraf paylaşan Doğanay, instagram'ı sık kullanan isimler arasında yer alıyor.

Gökhan Doğanay 12.10.2017 günü silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucu bacağı ve kalçasından 3 kurşunla yaralandı.

Albümleri:

Düştüm Dara Beladayım

Vay Lele

Sizin Seçtikleriniz

Eyvah

Bugünlerde

Görüşürüz

İntikamın Alınacak

Belalım

İstanbul Voyage

Canın Sağolsun