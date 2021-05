Gökhan Hotamışlıgil kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de Prof. DR. Gökhan Hotamışlıgil ile ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

PROF. DR. GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

59 yaşında olan Gökhan Hotamışlıgil, 24 Haziran 1962 yılında doğdu. Aslen nereli olduğu bilinmeyen Hotamışlıgil, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra ABD’ye giderek eğitimine orada devam eden Hotamışlıgil, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi’nden profesör unvanını almıştır.

Gökhan Hotamışlıgil’in buluşları çok sayıda ilaç geliştirme programının temelini oluşturmuştur. Bugüne kadar; diyabet, obezite ve kalp sağlığı alanlarında sayısız çalışmalar yapan Hotamışlıgil, 150’nin üzerinde makale, 25 binin üzerinde atıf ve 10’dan fazla patent ile sonuçlanan çalışmalara sahip olmuştur.

TASSA (Turkish American Scientists & Scholars Association) ve Boston Türk Biyoloji grubunda yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile Amerikan – Türk camiası tarafından Altın Türk ve Toplum Lideri olarak ödüllendirilmiştir.

Gökhan Hotamışlıgil, 2005 yılından itibaren Harvard Üniversitesi Genetik ve Karmaşık Hastalıklar Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Hotamışlıgil, Diyabet Merkezi üyesi ve aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Hotamışlıgil, özellikle obezite, diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıkları gibi sık görülen kronik metabolik hastalıkların temel mekanizmalarını aydınlatmaya yönelik yaptığı ufuk açan çalışmaları ile bilinmektedir.

Gökhan Hotamışlıgil’in bu çalışmaları, metabolik hastalıklara yaklaşımda yeni kavramlar ve tedaviye yönelik özgün girişim yöntemleri ortaya çıkarmıştır.

EVLİ Mİ?

Prof. Gökhan Hotamışlıgil, infertilite uzmanı olan ve Dünya Sağlık Örgütü’ne danışmanlık yapan Dr. Selen Ciliv ile üniversite birinci sınıftan beri evlidir.

SEÇİLMİŞ ÖDÜLLERİ

1991 Lucille P. Markey Predoctoral Fellowship in Developmental Biology

1997 Pew Scholar in Biomedical Sciences, Pew Charitable Trusts

2004 TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Ödülü, TUBA üyeliği

2007 Amerikan Diyabet Birliği Bilimsel Olağanüstü Başarı Ödülü

2009 American Association for Advancement of Science asil üyeliğİ

2010 Uluslararası Obezite Cemiyeti Wertheimer Ödülü

2010 Diyabet alanında Naomi Berrie Üstün Hizmet Ödülü

2012 Richard J. Havel Lecture

2013 Koç Bilim Ödülü

2014 Uluslararası Danone Beslenme Ödülü

2015 Uluslararası Endokrin Cemiyeti Roy O. Greep Üstün Bilimsel Başarı Ödülü

2017 Hans L. Falk Memorial Lecture

2018 EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence