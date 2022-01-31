Gökhan Kazbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Kazbek'in biyografisi
Gazeteci Gökhan Kazbek'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Gökhan Kazbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Kazbek'in biyografisi...
Gazeteci Gökhan Kazbek'in kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Gökhan Kazbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Kazbek'in biyografisi...
GÖKHAN KAZBEK KİMDİR?
Gökhan Kazbek gazeteciliğe 1989'da sabah gazetesinde başladı; Hürriyet, Turkish News, Star tv, Kanal 6, Ata Tv, TRT ve Tele 1’de çalıştı.
Kazbek şu anda Sol Tv'de Gökhan Kazbek ile Gündem programını sunmaktadır.