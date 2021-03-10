Burundi'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Burundi'nin Bayrağı Nasıldır?Gökhan Özbolat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Olayı ne? | Gökhan Özbolat videoKocaeli'de vahşet: Ayten Erbaç eşi tarafından darbedildi, 2 gün aç ve susuz bırakıldı!Burkina Faso'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Burkina Faso'nun Bayrağı Nasıldır?AK Parti'den sosyal medya anketi: Vatandaş, sahte hesaplar kapansın istiyor!Bulgaristan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bulgaristan'ın Bayrağı Nasıldır?Meteoroloji yetkilileri il il uyardı, şemsiyesiz çıkmayın: Sağanak ve karla karışık yağmur kapıdaBrunei'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brunei'nin Bayrağı Nasıldır?Brezilya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brezilya'nın Bayrağı Nasıldır?Botsvana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Botsvana'nın Bayrağı Nasıldır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Gökhan Özbolat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Olayı ne? | Gökhan Özbolat video

Gökhan Özbolat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Olayı ne? | Gökhan Özbolat video

Ünlü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat'ın sosyal medyada açtığı canlı yayında sevgilisni darbetmesi üzerine sosyal medyada #gokhanozbolattutuklansın etiketi ilk sıraya yükseldi. Bunun üzerine vatndaşlar tarafından aratılan Gökhan Özbolat kimdir? Olayı ne? | Gökhan Özbolat video konuları haberimizde...

Gökhan Özbolat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Olayı ne? | Gökhan Özbolat video

Ünlü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat'ın canlı yayında sevgilisni darbettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Genç kadını dövdüğü anları canlı olarak yayımlayan Özbolat'ın gündemde ilk sıraya yerleşmesiyle Gökhan Özbolat kimdir? Olayı ne? | Gökhan Özbolat video konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

GÖKHAN ÖZBOLAT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? 

Sosyal medyada büyük takipçi kitlesine sahip 'fenomen' oalrak adlandırılan 24 yaşındaki Gökhan Özbolat, 7 Şubat 1997 tarihinde Çorum'da doğdu. 

Eğitimini Ankara'da tamamladığı bilinen ve halihazırda Ankara'da yaşayan Özbolat, TikTok paylaşımlarıyla büyük takipçi kitlesine ulaşmasının ardından sevgilisi olduğu düşünülen genç bir kadını darbettiği anları canlı olarak yayımladı. Bu görüntülerin tepkiye yol açması üzerine Twitter'de #gokhanozbolattutuklansın etiketi ilk sıraya yükseldi. 

GÖKHAN ÖZBOLAT VIDEO | OLAYI NE?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT