Gökhan Özbolat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Olayı ne? | Gökhan Özbolat video

Ünlü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat'ın canlı yayında sevgilisni darbettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Genç kadını dövdüğü anları canlı olarak yayımlayan Özbolat'ın gündemde ilk sıraya yerleşmesiyle Gökhan Özbolat kimdir? Olayı ne? | Gökhan Özbolat video konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

GÖKHAN ÖZBOLAT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medyada büyük takipçi kitlesine sahip 'fenomen' oalrak adlandırılan 24 yaşındaki Gökhan Özbolat, 7 Şubat 1997 tarihinde Çorum'da doğdu.

Eğitimini Ankara'da tamamladığı bilinen ve halihazırda Ankara'da yaşayan Özbolat, TikTok paylaşımlarıyla büyük takipçi kitlesine ulaşmasının ardından sevgilisi olduğu düşünülen genç bir kadını darbettiği anları canlı olarak yayımladı. Bu görüntülerin tepkiye yol açması üzerine Twitter'de #gokhanozbolattutuklansın etiketi ilk sıraya yükseldi.

GÖKHAN ÖZBOLAT VIDEO | OLAYI NE?