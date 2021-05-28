Gökhan Tepe'nin eşi kimdir? Aylin Özer Tepe kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bu hafta İbo Show programının konuğu olan Gökhan Tepe'nin özel hayatı merak edilmeye başlandı. Gökhan Tepe'nin eşi kimdir? Aylin Özer Tepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz.
Uzun zamandır ekranlarda olmayan Gökhan Tepe bu hafta İbo Show'un konukları arasında olmasıyla özel hayatı merakla araştırılmaya başlandı. Gökhan Tepe'nin eşi kimdir? Aylin Özer Tepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının cevabına haberimizde yer verdik.
GÖKHAN TEPE'NİN EŞİ KİMDİR? AYLİN ÖZER TEPE KİMDİR, NERELİ , KAÇ YAŞINDA?
Gökhan Tepe''nin eskiden vokalistliğini yapan Aylin Özer, 2016 yılında ünlü şarkıcıyla dünya evine girdi. Gökhan Tepe ve Aylin Özer Tepe'nin Denizhan adında çocukları var. Sosyal medyayı aktif kullanan çift sık sık birlikte fotoğraf çekilerek sevenleriyle paylaşıyor.
Aylin Özer'in kaç yaşında ve nereli olduğu bilinmemektedir. Bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.
GÖKHAN TEPE KİMDİR?
Gökhan Tepe, 8 Şubat 1978 Kartal, İstanbul'da doğdu. ilkokulu Yeşilyurt Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda okuyan Tepe, ilkokuldan sonra müziğe olan yeteneğinin görülmesi üzerine 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi.
Gökhan Tepe'nin hayatı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz haberimize tıklayabilirsiniz...
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