Gökhan Töre Beşiktaş'tan maaş alamıyor mu? Gökhan Töre kimdir?

Beşiktaş'ta sezonun devre arası öncesi kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz.

GÖKHAN TÖRE: 9 AYDIR MAAŞIMI ALAMADIM

9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım. 'Hem maddi sıkıntılar var diyorsunuz hem para vereceksiniz hem de kiralık vermediniz bir de üstüne oynatmıyorsunuz!' belirsizliğinin muhatabı şahsım değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla..."

GÖKHAN TÖRE KİMDİR?

Gökhan Töre, 20 Ocak 1992 tarihinde Köln, Almanya'da dünyaya geldi

Futbola 1999 senesinde ülkesinde Adler Dellbrück altyapısında başlayan Töre, 2009 senesinde Chelsea altyapısına geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini ise 2011 senesinde ülkesinin köklü kulüplerinden Hamburg ile imzaladı.

Burada sadece bir sezon kalan Töre, 22 maçta görev aldı.

2012 senesinde Rubin Kazan'a transfer oldu. Burada fazla forma şansı bulamayan genç kanat oyuncusu, 2013 senesinde Süper Lig ekiplerinden, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'ta oynadığı 2015-16 sezonunda, ligin 5. haftasında Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Cenk Tosun'un ortasını gole çevirmeyi başaran Töre, bu golle Beşiktaş tarihinin 3000. golünü atmış oldu.

2016-2017 Sezonunda, Beşiktaş'da 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Premier Lig ekiplerinden West Ham United takımına kiralandı.

Aynı zamanda Gökhan Töre, 2011 senesinden bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.

Gökhan Töre, 2017 senesinin Ekim ayında Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterini oynayan Esra Bilgiç ile sözlendi.

21 Ekim 2017 tarihinde Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile dünya evine girdi. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, nikah şahitlerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri ise Emine Erdoğan oldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, nikahta çifte şahitlik yaptı.