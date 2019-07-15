Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor imzayı yarın atıyor
Gökhan Töre, Evkur Yeni Malatyaspor'a imza atmak üzere. Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "İnşallah Gökhan Töre'yi 1+1 yıllığına kadromuza katacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaştı. Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti.
Yapılan yoğun çalışmalar sonucu futbolcu Gökhan Töre ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, “İnşallah oyuncuyu 1+1 yıllığına kadromuza katacağız. Yarın (16 Temmuz) resmi sözleşme imzalandıktan sonra futbolcuyu kamp çalışmamıza dahil edeceğiz.” diye konuştu.
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