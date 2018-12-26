EDİRNE (AA) - Süloğlu Gençlik Spor Kulübü Başkanı Göksel Tokmak, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.

Ormankıran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ilçenin amatör liglerdeki tek futbol takımına destek olduklarını belirtti.

Ligde oynayacağı maçlarda takıma başarılar dileyen Ormankıran, "Her ne kadar zorluklarla mücadele de etsek, elimizin yettiği, gücümüzün olduğu kadar destek olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz sezon tüm Süloğluluların desteğiyle bir üst lige takımımızı çıkartdık. Bu sezonda da inşallah takımımızı yine yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Tokmak da Ormankıran'a teşekkür ederek, kulüp atkısı hediye etti.

- Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Ersoy'u minnet ve şükranla andığını belirtti.

Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletine umut aşılayan bir vatansever olduğunu anımsatan Pekcanlı, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın değerini bilmeyenlere, bağımsızlığın kıymetini belirterek 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek kazanılan zaferin kıymetini bilmemizi göstermiştir. Milletin en ümitsiz olduğu günlerde İstiklal Marşı'nı 'korkma' diyerek kaleme almış, millete yılgınlığa düşmeme inanç ve azimle mücadele duygusunu aşılamıştır. Ersoy'u vefatının 82. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

- Madde bağımlılığıyla mücadele ediyorlar

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Barış Gündoğdu ve Üniversite Birim Başkanı Salih Zileli, madde bağımlılığıyla mücadele konusunun işlendiği radyo programına katıldı.

Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Gündoğdu, "Trakya Üniversitesinde açtığımız Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Topluluğu ile beraber geniş kitlelere hitap ediyoruz. Yapmış olduğumuz faaliyetlerle gençleri hem manen, hem de manevi olarak diri tutarak kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Genç arkadaşları uyuşturucu değil, ocakta çay içmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.