Göksu isminin anlamı nedir, Göksu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Göksu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Göksu ismi ne demek, Göksu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Göksu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Göksu İsminin anlamı nedir? TDK Göksu anlamı:

Göksu ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmışır.

1- Gökten inen su

2-Türkiye'deki akarsuların genel adı

Göksu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Göksu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Göksu isminin kökeni:

Göksu ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 7.032 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Göksu isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Göksu isminin rengi:

Yeşil

Göksu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Göksu isminin Harf Analizi Nedir ?

Göksu ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ö : Azimli/bencil

K : Kariyerli

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Göksu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Göksu ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G : 8

Ö : 19

K : 14

S : 22

U : 25

= 88 – Göksu İsminin Numeroloji Toplamı 88’dir.

Göksu isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Göksu ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Göksu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7 Ö: 6 K: 2 S: 1 U: 3 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Göksu isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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