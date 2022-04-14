Göktürkçe ne demek, TDK'ya göre Göktürkçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Göktürkçe ne demek? Göktürkçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Göktürkçe kelimesi. Peki Göktürkçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Göktürkçe nedir, Göktürkçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÖKTÜRKÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Göktürkçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Göktürkçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göktürk dili, Orhon Türkçesi, Köktürkçe

- Bu Türkçeyle yazılmış olan

