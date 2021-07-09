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Gökyüzüne bakanlar dikkat! Üç gezegen önümüzdeki günlerde 'üçlü kavuşumda' hizalanacak

Gökyüzü ve astronomi meraklıları için özel bir hafta, Dünya'nın iki yakın komşusu Venüs ve Mars önümüzdeki günlerde birbirine yaklaşıyor olacak. Bu gök olayı, çıplak gözle kolayca görülebileceği için 'gezegensel kavuşum' olarak adlandırılıyor. Sadece Dünya'dan gözlemlenebilen bir bu gezegen birleşimi, iki gezegenin birbirinden uzak olmalarına rağmen 12-13 Temmuz tarihlerinde birbirine yakınlaşmasıyla oluşacak.

Gökyüzüne bakanlar dikkat! Üç gezegen önümüzdeki günlerde 'üçlü kavuşumda' hizalanacak

Gökyüzü ve astroloji meraklılarını bu hafta çok özel anlar bekliyor. Dünya'nın iki yakın komşusu, aşk ve savaş gezegenleri olan Venüs ve Mars birkaç gün içerisinde birbirlerine kavuşacak. Ancak bu büyüleyici olay, sadece batı gökyüzünde veya açık bir gökyüzünde gün batımından sonra görülebilecek. Üstelik kavuşum sonrası izlemeye devam edecek kişiler bu gezegenlerin gidişini de yakalayabilecekler.

Gökyüzüne bakanlar dikkat! Venüs, Mars ve Hilal Ay önümüzdeki günlerde 'üçlü kavuşumda' hizalanacak

KAVUŞUM 12 - 13 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Üçlü kavuşma 12- 13 Temmuz tarihleri içerisinde gerçekleşecek. Şaşırtıcı bir şekilde, Mars ve Venüs 13 Temmuz'da Dünya'dan sadece 0,5º uzakta görünecek. Bu durum aynı zamanda üç "gezegensel kavuşumun" ilki olacak. Venüs ve Mars'ı en yakın noktalardan daha net bir şekilde gözlemlemek için sıradan dürbünlerini de kullanabilirlerÇıplak gözle görülmesi mümkün olan bu olayda Mars'ı takip etmek zor olsa da Ay ve Venüs en ince, en parlak şekilde görülebilecek.

İkinci kavuşmanın ise 12 Şubat ve 12 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşeceği ön görülüyor.

Gökyüzüne bakanlar dikkat! Venüs, Mars ve Hilal Ay önümüzdeki günlerde 'üçlü kavuşumda' hizalanacak

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