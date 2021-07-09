Gökyüzüne bakanlar dikkat! Üç gezegen önümüzdeki günlerde 'üçlü kavuşumda' hizalanacak

Gökyüzü ve astroloji meraklılarını bu hafta çok özel anlar bekliyor. Dünya'nın iki yakın komşusu, aşk ve savaş gezegenleri olan Venüs ve Mars birkaç gün içerisinde birbirlerine kavuşacak. Ancak bu büyüleyici olay, sadece batı gökyüzünde veya açık bir gökyüzünde gün batımından sonra görülebilecek. Üstelik kavuşum sonrası izlemeye devam edecek kişiler bu gezegenlerin gidişini de yakalayabilecekler.

KAVUŞUM 12 - 13 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Üçlü kavuşma 12- 13 Temmuz tarihleri içerisinde gerçekleşecek. Şaşırtıcı bir şekilde, Mars ve Venüs 13 Temmuz'da Dünya'dan sadece 0,5º uzakta görünecek. Bu durum aynı zamanda üç "gezegensel kavuşumun" ilki olacak. Venüs ve Mars'ı en yakın noktalardan daha net bir şekilde gözlemlemek için sıradan dürbünlerini de kullanabilirler . Çıplak gözle görülmesi mümkün olan bu olayda Mars'ı takip etmek zor olsa da Ay ve Venüs en ince, en parlak şekilde görülebilecek.