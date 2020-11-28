Bundesliga'da 9. haftanın açılışı 8 gole sahne oldu. Wolfsburg, konuk ettiği Werder Bremen'i 5-3 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Wolfsburg'un gollerini Ridle Baku, John Brooks, Wout Weghorst(2) ve Bartosz Bialek kaydetti. 6 haftadır kazanamayan Werder Bremen'in golleri ise Leonardo Bittencourt, Kevin Mohwald ve John Brooks'tan(k.k.) geldi.

Konuk ekipte Kevin Mohwald 80. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı. Werder Bremen'de Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.

Wolfsburg, bu sonuçla 17 puana ulaşarak 5. sıraya yükselirken Werder Bremen 11 puanla 10. sırada kaldı.