2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hız kesmeden devam ederken, Kadınlar Milli Golbol takımımızın altın madalya kazandığı haberlerinin çıkması ile birlikte sosyal medyada golbol gündem oldu. Herkes golbolün ne olduğunu merak ederken internet arama motorlarında Golbol (goalball) nedir, nasıl oynanır? Soruları da araştırılmaya başlandı. Sizler için bu sorulara haberimizde cevap verdik. İşte golbol hakkında her şey...

GOLBOL (GOALBALL) NEDİR?

Golbol, ikinci Dünya Savaşında görme yetisini kaybeden gazileri rehabilite etmeye yardımcı olması için 1946 yılında bulunmuştur. Bu yüzden görme engellilere yönelik bir takım sporudur. Sadece tamamen kör olan veya belli bir oranda görme engeli bulunan sporcular tarafından oynanır.

Uluslararası Görme Engelliler Sporları Federasyonu (IBSA) tarafından yönetilen Golboll, Paralimpik spor programına 1976 yılında dahil edilmiştir.

Golbolda takımlar altı oyuncudan oluşur. Oyunun amacı, bir topu rakiplerin arasından geçirip ağlarına atarak skor kazanmaktır. Oyuncular kalelerini savunmak için elleri ve dizleri üzerinde dururlar ve rakiplerine karşı skor kazanmaya çalışırlar.

Paralimpik spor programına ilk olarak 1976 yılında dahil edilen golbol oyununa 1984 yılında New York, Amerika’da oynanan Paralimpik Oyunlarında kadınlar da dahil olmuştur.

GOLBOL (GOALBALL) NASIL OYNANIR?

Golbolde oyunun amacı, karşı tarafın savunmasını aşarak, topu yuvarlayarak rakibin kale çizgisinden geçirmektir. Topun havadan atılması halinde sesinin duyulamayacağından dolayı için yerden oynanması gerekmektedir.

Eğer top havaya atılırsa faul verilir. Yaklaşık 50 dakika süren bu oyunun sonunda rakibinden fazla gol atan taraf kazanmış sayılır. Oyun, üçer kişilik iki takım ile oynanır. Her takımda maksimum üç yedek oyuncu bulunur.

orta çizgisiyle ikiye bölünmüş dikdörtgen biçiminde bir jimnastik salonu sahasında oynanan golbalda, her takım sadece kendi yarı sahasında hareket edebilir. Her kalenin önünde bulunan, elle hissedilebilen çizgiler oyuncuların yönlerini bulmasında yardımcı olur. Goller sahanın her iki ucuna atılır. Golbol, zilli bir topla oynanır.