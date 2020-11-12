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  3. Golcü futbolcu Loic Remy'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Golcü futbolcu Loic Remy'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Fransız golcü Loic Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Golcü futbolcu Loic Remy'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Sonunda beni de koronavirüs yakaladı. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina sürecimi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya'da özel olarak karantina kurallarına uygun olarak takibinin sürdüğü, sağlık durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Remy, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 gol attı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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